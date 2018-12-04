Юрий Ушаков: Саммит ОДКБ перенесен по просьбе Еревана

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Саммит ОДКБ перенесен по просьбе Армении, Ереван обратился с такой инициативой из-за проведения выборов в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков журналистам.

"На предыдущей встрече в Астане об этом (о проведении встречи 6 декабря - ред.) лидеры условились, а потом с учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 декабря… решили заседание ОДКБ не проводить", - заявил Ю.Ушаков.

Напомним, что на саммите в Астане 8 ноября было решено, что после представителя Армении пост генсека ОДКБ должен занять представитель Беларуси.

Позднее президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана Латифом Гандиловым заявил, что у него есть три возможные кандидатуры на этот пост.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.