Юрчишин: При Авакове кадры Януковича вернулись на посты путем сфальсифицированной переаттестации

"Украина с 2014 года прошла очень сложный путь по построению новой антикоррупционной инфраструктуры. Появилось Национальное агентство по превенции коррупции и беспрецедентно открытая и подотчётная система электронных деклараций чиновников. Специальный пра

"Украина с 2014 года прошла очень сложный путь по построению новой антикоррупционной инфраструктуры. Появилось Национальное агентство по превенции коррупции и беспрецедентно открытая и подотчётная система электронных деклараций чиновников. Специальный правоохранительный орган для расследования коррупции топ-чиновников, от экс-президентов до глав местного самоуправления – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). В прокуратуре создано Специализированную антикоррупционную прокуратуру которая профессионально занимается представлением в Высшем антикоррупционном суде производств НАБУ".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады (парламента) Украины по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат Ярослав Юрчишин.

Я.Юрчишин отмечает, что суд по-настоящему принимает решения и отправляет за решётку судей, прокуроров, чиновников-коррупционеров.

"Но этого недостаточно. Потому что каждый министр, получив в наследство постсоветскую структуру министерства, должен перестраивать ее, наполняя новыми правилами и людьми. Особенно если это такая специфическая сфера как правоохранительные органы. К сожалению, экс-министр МВД Арсен Аваков не был успешным в этом направлении. Да, сначала ему под давлением общества удалось реформировать советскую Государственную автомобильную инспекцию и создать на ее месте Патрульную полицию. Да, он усилил военную мощь Украины возродив Национальную гвардию. Но в его время на позиции в полицию, обойдя сфальсифицированную им переаттестацию, вернулись чиновники времен Януковича, которые были задействование в коррупционной гидре периода до 2014 гг. Он блокировал расследование злоупотребления властью и полномочиями представителей полиции. Потому в борьбе с коррупцией Аваков скорее был ретроградом. И это мешало эффективному противодействию этому негативному явлению", - добавил депутат.

Отметим, что Арсен Аваков, занимавший пост министра внутренних дел Украины с 2014 года, подал в отставку. Активисты страны критикуют его за препятствование проведению реформ.