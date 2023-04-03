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ЮНИСЕФ: С начала войны в Украине убиты более 500 детей

ЮНИСЕФ: С начала войны в Украине убиты более 500 детей С начала полномасштабной войны России против Украины, с 24 февраля 2022 года погибли более 500 детей.
В регионе
3 апреля 2023 г. 22:23
ЮНИСЕФ: С начала войны в Украине убиты более 500 детей

С начала полномасштабной войны России против Украины, с 24 февраля 2022 года погибли более 500 детей.

Как передает Report, об этом исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел сообщила в Twitter.

"Со времени обострения войны в феврале 2022 года, по меньшей мере 501 ребенок был убит", - подчеркнула Рассел.

Она уточнила, что это лишь подтвержденные данные ООН.

"Реальное число наверняка намного больше, и последствия для пострадавших семей невозможно представить", - добавила глава организации.

В то же время, по официальной информации ювенальных прокуроров, в Украине от полномасштабной вооруженной агрессии РФ погибли 467 детей и более 944 получили ранения различной степени тяжести.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 448, Харьковской - 275, Киевской - 127, Херсонской - 94, Запорожской - 88, Николаевской - 85, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 66", - говорится в отчете Офиса Генерального прокурора.

В случае раненых Кэтрин Рассел тоже называет большее число. По данным ООН почти одна тысяча детей получила повреждения.

"Дети и семьи Украины платят наибольшую цену на этой войне", - отметила Рассел.

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Версия на азербайджанском языке UNICEF: 2022-ci ilin fevralından Ukraynada 500-dən çox uşaq öldürülüb

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