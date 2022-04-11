ЮНИСЕФ: Почти две трети детей покинули Украину из-за войны с Россией

Почти две третьи детей Украины покинули страну после полномасштабного вторжения Российской Федерации. Половина из оставшихся столкнулись с отсутствием продовольственной безопасности.
Как передает Report, об этом пишет
Согласно данным ЮНИСЕФ:
- 3,2 млн детей остались в Украине.
- половина детей, которые сегодня находятся в Украине столкнулись с риском недостатка пищи;
- нападения на инфраструктуру системы водоснабжения и перебои в подаче электроэнергии лишили около 1,4 млн украинцев без доступа к воде;
- еще 4,6 млн имеют ограниченный доступ к воде.
"Всего за шесть недель почти две трети всех украинских детей были перемещены. Они были вынуждены оставить все: свои дома, школы и сплошь, и рядом членов своих семей", - заявил Мануэль Фонтейн, директор по чрезвычайным ситуациям ЮНИСЕФ