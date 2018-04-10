Юлию Скрипаль выписали из больницы - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери и доставили в "безопасное место". Как передает Report, об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на источники.

*** 10:58

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию, предположительно, выписывают из больницы после отравления в британском Солсбери, передает Report со ссылкой на телеканал Sky News.

Как сообщает телеканал, Юлию Скрипаль "должны были выписать" накануне, но источники не смогли подтвердить, действительно ли ее выписали.

Ожидается, что сегодня лечащие врачи Скрипаль сделают заявление.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль, российский военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, и его 33-летняя дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца, были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра в Солсбери. Их экстренно госпитализировали в больницу в состоянии тяжёлого отравления редким нервно-паралитическим веществом. Оба оказались в реанимации в состоянии комы. Всего в результате инцидента пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли.

Глава контртеррористического отдела Скотланд-Ярда заявил, что отравление было совершено при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества, которое впоследствии было идентифицировано как боевое отравляющее вещество класса "Новичок". Лондон квалифицировал отравление Скрипаля как покушение на убийство, обвинив в этом Москву

В свою очередь Москва категорически это отрицает, тем не менее выразив согласие сотрудничать со следствием.