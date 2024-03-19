Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве 8 мая

Юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Москве 8 мая, Россия готова к этому мероприятию.

Юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Москве 8 мая, Россия готова к этому мероприятию.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.

"Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия, 8 мая мы это планировали. Здесь, в Москве, будем проводить. Готовы к этому, вы знаете, что мы с удовольствием всегда такие вещи делаем, проводим, примем всех наших коллег", - сказал глава российского государства.

В начале встречи с Сагинтаевым президент РФ поздравил его с вступлением в должность, напомнив, что глава коллегии начал работу на этом посту 1 февраля, а первое заседание провел в Алма-Ате. "Работы там очень много, но вы человек опытный, и в Казахстане работали на самом высоком уровне, в исполнительных органах власти были и первым заместителем, и председателем правительства. Так что у вас огромный опыт", - отметил Путин.

Он обратил внимание на то, что сейчас задачи Евразийской экономической комиссии обновляются, "потому что вызовов много - они растут". "Но работа интересная, полезная для экономик всех наших стран", - добавил президент.