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Йенс Столтенберг: Союзники готовы и впредь поддерживать Турцию

Йенс Столтенберг: Союзники готовы и впредь поддерживать Турцию

"Турция является важным союзником НАТО, внесшим беспрецедентный вклад в борьбу с терроризмом и урегулирование миграционного кризиса".

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Брюсселе.

"Ни один другой союзник не пострадал от терроризма больше, чем Турция. Ни один другой союзник не принимает больше беженцев, чем Турция", - констатировал Столтенберг.

Глава Североатлантического альянса высоко оценил усилия Турции по обеспечению безопасности в регионе.

Он отметил, что блок поддерживает Турцию в сфере противоракетной обороны. "Мы также поддерживаем Турцию посредством воздушного и морского присутствия. Союзники готовы и впредь поддерживать Турцию и изучать, что еще нужно сделать", - сказал он.

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