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Явка на президентских выборах в Туркменистане составила 51,05%

Явка на президентских выборах в Туркменистане составила 51,05% Явка на президентских выборах в Туркменистане к 11 часам составила 51,05%.
В регионе
12 марта 2022 г. 11:27
Явка на президентских выборах в Туркменистане составила 51,05%

Явка на президентских выборах в Туркменистане к 11 часам составила 51,05%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил ЦИК Туркменистана.

"По выборам президента Туркменистана к 11 часам проголосовало 51,05% избирателей", - сообщили в ЦИК.

В комиссии отметили, что по Ахалскому велаяту проголосовали 50,72% избирателей, Балканскому велаяту - 50,39%, Дашогузскому велаяту - 51,89%, Лебапскому велаяту - 51,17%, Марыйскому велаяту - 49,67%, по городу Ашхабаду - 52,15%.

09.18

Явка на президентских выборах в Туркменистане к 9 часам составила 25,24%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил ЦИК Туркменистана.

На высший государственный пост претендуют девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан.

Законодательство Туркменистане не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.

Согласно Избирательному кодексу Туркменистане, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.

08.13

Участки для голосования на внеочередных президентских выборах открылись в субботу в Туркменистане.

Как передает Report, на пост президента республики претендуют девять кандидатов.

Среди них - сын действующего президента, кандидат от правящей Демократической партии Туркменистана Сердар Бердымухамедов, занимающий пост заместителя председателя кабинета министров.

Как ранее сообщили в Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов страны, в день выборов откроется 2 577 избирательных участков. За пределами республики будет работать 41 избирательный участок. Всего зарегистрировано 3 459 063 избирателей. Досрочные выборы проходили со 2 по 11 марта. Избирательные участки закроются в 19:00 (18:00, бакинское время).

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistanda iki saat ərzində seçicilərin 25,24 faizi səsvermədə iştirak edib

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