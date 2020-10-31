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Явка на парламентские выборы в Грузии превысила 45%

Явка на парламентские выборы в Грузии превысила 45% Явка избирателей на парламентские выборы в Грузии к 17:00 составила 45,77%.
В регионе
31 октября 2020 г. 19:03
Явка на парламентские выборы в Грузии превысила 45%

Явка избирателей на парламентские выборы в Грузии к 17:00 составила 45,77%.

Как передает грузинское бюро Report, об этом в субботу сообщила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе.

"Активность избирателей к 17 часам составила 45,77%, что в количественном выражении составляет 1 607 530 избирателей", - сказала Микеладзе.

Как она уточнила, самая высокая явка была зафиксирована в 19-м округе, который входит в край Рача Лечхуми и Квемо Сванети (57,3%), а низкая активность избирателей отмечена в крае Квемо Картли (41,9%).

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda seçici fəallığı 45%-i ötüb

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