Явка избирателей на парламентских выборах в Казахстане превысила 54 процента

Явка на внеочередных выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана и маслихатов (местных представительных органов) на момент закрытия избирательных участков составила 54,09 %.

Явка на внеочередных выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана и маслихатов (местных представительных органов) на момент закрытия избирательных участков составила 54,09 %.

Как сообщает Report , об этом на брифинге сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.

Он подчеркнул, что по состоянию на 20:00 (18:00 по Баку) 54,09 процента от общего числа избирателей, включенных в списки, получили свои бюллетени.

Первые результаты экзитполов будут объявлены после полуночи во время специального онлайн-марафона. В целом по республике более 10 тысяч избирательных участков были открыты с 07:00 утра до 20:00 по местному времени.

Отметим, что в парламентских выборах приняли участие все семь зарегистрированных в Казахстане политических сил. Досрочные выборы в нижнюю палату парламента организованы по смешанной системе: 70% депутатов избирают по партийным спискам, 30% - по одномандатным округам.