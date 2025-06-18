Яшар Гюляр: Турция усилила меры безопасности на границе с Ираном

16:24

Турция в связи с последними событиями в Иране усилила меры безопасности на турецко-иранской границе.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, об этом заявил министр национальной обороны Яшар Гюлер во время совещания, прошедшего в одной из военных частей, расположенной на границе с Ираном в провинции Ван.

"Пусть никто не сомневается: мы и впредь будем обеспечивать безопасность наших границ на самом высоком уровне, реагируя на возможные инциденты", - сказал министр.

По его словам, власти Турции продолжат мероприятия для укрепления обороноспособности страны: "В этом нам поможет как наш национальный боевой самолет KAAN, так и система противовоздушной обороны "Стальной купол", в которую будут интегрированы ракеты средней и большой дальности, разработанные на основе отечественных технологий", — подчеркнул Гюлер.

Он также добавил, что Турция, учитывая развитие событий в регионе, намерена и впредь проводить продуманную политику в вопросах обороны и безопасности, принимать необходимые меры в этом направлении.