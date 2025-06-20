Яшар Гюлер: Анкара продолжает брать на себя мирные инициативы, в том числе на Южном Кавказе

Яшар Гюлер: Турция продолжает брать на себя мирные инициативы во многих регионах, в том числе на Южном Кавказе

Турция продолжает брать на себя важные инициативы по установлению мира и стабильности во многих регионах, в том числе на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер журналистам в Малатье.

"От Южного Кавказа до Черного моря, от Ближнего Востока до Африки, от Балкан до Средиземноморья - мы продолжаем брать на себя важные инициативы по установлению мира и стабильности во многих регионах. Вся наша деятельность значительно повышает международную видимость нашей страны и укрепляет ее позиции как незаменимого члена глобальной архитектуры безопасности", - сказал глава ведомства.

По словам Гюлера, Анкара также прилагает интенсивные усилия для достижения сравнительного превосходства в сфере отечественной оборонной промышленности.

"С большой гордостью и уверенностью могу заявить, что благодаря масштабным инвестициям последних лет Турция стала восходящим мировым брендом в этой области. Как показывают наши успехи и достижения, мы работаем изо всех сил, чтобы обеспечить оборону и безопасность нашей страны наиболее эффективным образом", - добавил он.