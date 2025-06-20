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Яшар Гюлер: Турция готова к любым неблагоприятным сценариям на фоне эскалации между Израилем и Ираном

Яшар Гюлер: Турция готова к любым неблагоприятным сценариям на фоне эскалации между Израилем и Ираном Яшар Гюлер: Турция готова к любым неблагоприятным сценариям на фоне эскалации между Израилем и Ираном
В регионе
20 июня 2025 г. 19:09
Яшар Гюлер: Турция готова к любым неблагоприятным сценариям на фоне эскалации между Израилем и Ираном

Министерство нацобороны Турции продолжает сохранять бдительность на фоне эскалации между Израилем и Ираном и готово к любым неблагоприятным сценариям.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер журналистам в Малатье.

По его словам, Турция расположена в регионе, который на протяжении истории остается в центре всех критически важных событий, сохраняя свое стратегическое значение.

"Это положение предоставляет нашей стране значительные преимущества, но одновременно становится причиной постоянных многомерных рисков и угроз в непосредственной близости от границ. События последних дней еще раз подтвердили неоспоримую истину: для нас жизненно необходимо придерживаться проактивной политики безопасности и предотвращать потенциальные риски и угрозы до их материализации", - сказал министр.

Гюлер подчеркнул, что военная операция Израиля в Иране несет в себе риск погружения региона в еще больший хаос. "Эта эскалация происходит в условиях, когда ближневосточный регион уже находится в состоянии повышенной напряженности из-за продолжающегося конфликта в Газе и нестабильности в Сирии", - добавил он.

Турецкий министр отметил, что возглавляемое им ведомство продолжает сохранять бдительность и готовность на фоне эскалации между Израилем и Ираном, принимая все необходимые меры предосторожности. "Мы готовы к любым неблагоприятным сценариям и продолжаем совершенствовать нашу подготовку. Мы осознаем свою ответственность перед народом", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: İsraillə İran arasında gərginlik regionda böyük xaosa səbəb ola bilər

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