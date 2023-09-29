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Яшар Гюлер: После каждого поражения на фронте Пашинян теряет позиции в Ереване

Яшар Гюлер: После каждого поражения на фронте Пашинян теряет позиции в Ереване Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что если премьер Армении Никол Пашинян начнет рассматривать Зангезурский коридор как возможность для своей страны, от этого выиграет и Армения, и он сам.  
В регионе
29 сентября 2023 г. 14:17
Яшар Гюлер: После каждого поражения на фронте Пашинян теряет позиции в Ереване

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что если премьер Армении Никол Пашинян начнет рассматривать Зангезурский коридор как возможность для своей страны, от этого выиграет и Армения, и он сам.

Как передает Report, об этом турецкий министр сказал в беседе с журналистами в Анкаре.

"Пашинян должен осознать, что подстрекатели оставили его одного на поле боя. После каждого поражения на фронте Пашинян теряет позиции в Ереване", - сказал министр.

Я.Гюлер отметил, что если армянский премьер начнет рассматривать Зангезурский коридор как возможность для своей страны, и перестанет превращать этот проект в причину для очередного кризиса, от этого выиграет не только Армения, но и он сам.

"В противном случае разгневанная толпа, заполняющая после каждого поражения площади Еревана с требованиями об отставке правительства, однажды может свергнуть Пашиняна”, - сказал Я.Гюлер.

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Версия на английском языке Yasar Guler: After every defeat at frontline, Pashinyan loses ground in Yerevan
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin müdafiə naziri: “Paşinyan görməlidir ki, onu qızışdırıb ortaya atanlar indi döyüş meydanında tək qoyublar”

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