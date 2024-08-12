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Яшар Гюлер: Обязательства в рамках НАТО остаются приоритетом для Турции

Яшар Гюлер: Обязательства в рамках НАТО остаются приоритетом для Турции Турция заинтересована в расширении связей с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), однако приоритетом остается выполнение своих обязательств в рамках НАТО.
В регионе
12 августа 2024 г. 12:07
Яшар Гюлер: Обязательства в рамках НАТО остаются приоритетом для Турции

Турция заинтересована в расширении связей с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), однако приоритетом остается выполнение своих обязательств в рамках НАТО.

Как сообщает Report, об этом в интервью Reuters заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

"Выполнение обязательств перед НАТО - важным союзником, и укрепление солидарности с нашими партнерами остаются приоритетом. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы НАТО была подготовленной, решительной и сильной", — сказал Гюлер.

Говоря о нормализации отношений между Турцией и Сирией, Яшар Гюлер не исключил возможность проведения встречи на уровне глав оборонных ведомств. "Встреча возможна, если будут созданы необходимые условия", - сказал он.

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Версия на английском языке Türkiye's priority is fulfilling NATO responsibilities, minister says
Версия на азербайджанском языке Yaşar Güler: Türkiyə NATO-nun güclü olmasını istəyir

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