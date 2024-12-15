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Глава Минобороны Турции: Анкара поддерживает единство и целостность Сирии

Глава Минобороны Турции: Анкара поддерживает единство и целостность Сирии Турция поддерживает единство и территориальную целостность соседней Сирии.
В регионе
15 декабря 2024 г. 15:04
Глава Минобороны Турции: Анкара поддерживает единство и целостность Сирии

Турция поддерживает единство и территориальную целостность соседней Сирии.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер.

"Мы поддерживаем единство и территориальную целостность Сирии. Мы с самого начала внимательно следили за событиями в Сирии во взаимодействии и в координации с нашими собеседниками в регионе. Это были проблемы, которые не могли быть решены в течение длительного времени из-за требований оппозиции и неспособности режима (бывшего президента Башара Асада - ред.) принять их", - сказал министр.

Гюлер также заявил, что Турция не позволит РРК воспользоваться неопределенностью в регионе.

"Наша позиция по борьбе с террористическими организациями в регионе предельно ясна", - добавил он.

По мнению министра обороны Турции, для Сирии настало время стать стабильной, демократической и политически единой процветающей страной.

"Мы будем оказывать всю возможную поддержку в принятии инклюзивной конституции Сирии, проведении свободных выборов, полной нормализации обстановки и обеспечении безопасности в стране. В этих рамках мы верим, что в Сирии будет достигнуто постоянное политическое решение на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Гюлер.

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