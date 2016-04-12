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    Сергей Лавров: ​Японский премьер посетит Россию в ближайшее время

    Мы ему тут же предложили конкретные сроки

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил заинтересованность посетить Российскую Федерацию в ближайшее время.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью СМИ Монголии, Японии и КНР.

    "Со стороны премьер-министра Абэ была выражена заинтересованность посетить Российскую Федерацию. Мы ему тут же предложили конкретные сроки. Как я понимаю, в самое ближайшее время такой визит состоится", - сказал Лавров.

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