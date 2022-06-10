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Япония запрещает экспорт в Россию грузовиков и спецтехники

Япония запрещает экспорт в Россию грузовиков и спецтехники Япония запретит поставлять в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. Эти меры вступят в силу с 17 июня.
В регионе
10 июня 2022 г. 09:10
Япония запрещает экспорт в Россию грузовиков и спецтехники

Япония запретит поставлять в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. Эти меры вступят в силу с 17 июня.

Об этом передает Report со ссылкой на РБК-Украина.

Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда пояснил, что решение принято в связи с решением кабинета министров Японии о запрете на экспорт в Россию продукции, "способствующей укреплению промышленной инфраструктуры".

Санкции связаны в связи с вторжением России в Украину.

Ранее сообщалось, что Япония объявила новые санкции против 133 человек из Российской Федерации и "ЛДНР" из-за войны против Украины. Также в список включили 70 компаний.

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Версия на английском языке Japan banning exports of trucks, special equipment to Russia

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