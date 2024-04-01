Япония предоставила Украине 118 млн долларов в рамках двух проектов ВБ

Украина получила от Японии 118 млн долларов в рамках проектов Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine) и "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

Украина получила от Японии 118,2 млн долларов в рамках проектов Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine) и "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Минфина Украины.

"Привлеченные средства в рамках проектов HEAL и HOPE помогут правительству оказывать своим гражданам надлежащую помощь, в частности, расширить спектр медицинских услуг и доступ к ним, а также устранить последствия войны, восстановить жилищную инфраструктуру Украины", – говорится в сообщении со слов министра финансов Украины Сергея Марченко.

Из указанных средств 70 млн долларов предусмотрены на реализацию проекта HEAL Ukraine, 48,2 млн - HOPE.