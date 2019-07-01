Экс замглавы МИД: Япония может внести вклад в недопущении конфронтации между США и Ираном

Япония может внести свой вклад в установлении стабильности на Ближнем Востоке и недопущении конфронтации между США и Ираном.

Об этом заявил Report бывший заместитель министра иностранных дел Японии, профессор Митоджи Ябунака (Mitoji Yabunaka).

Профессор считает, что посредническая инициатива Японии касательно Ирана связана с тем, что Токио имеет крепкие отношения как с Вашингтоном, так и исторически хорошие отношения с Тегераном. "К сожалению, Трамп решил выйти из сделки с Ираном, в то время как стабильность в этом регионе крайне важна. И Япония может внести свой определенный вклад в этот вопрос. И эта инициатива никак не связана с саммитом "Большой двадцатки" (G20). Это более связано с тем, что происходит между США и Ираном", - отметил бывший замглавы МИД Японии.

Комментируя итоги прошедшего в Осаке 28-29 июня саммита G20, М. Ябунака отметил, что премьер-министр Синдзо Абэ сделал все, чтобы встреча в верхах прошла успешно и завершилась подписанием декларации на основе взаимовыгодного сотрудничества: "Если по итогам саммита не удалось бы подписать декларацию, то это был бы провал".

Профессор Ябунака подчеркнул, что вопрос свободной торговли сегодня как никогда важен: "Стороны саммита смогли достичь согласия касательно принципов развития свободной торговли. И его можно назвать успешным".