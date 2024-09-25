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Япония готова предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов

Япония готова предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов Япония готова предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов.
В регионе
25 сентября 2024 г. 13:06
Япония готова предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов

Япония готова предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украины, об этом заявил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори на конференции Make Russia pay, посвященной конфискации российских активов.

Посол отметил, что Япония предоставила Украине более 12 млрд долларов в виде помощи и планирует продолжить поддержку, особенно в энергетическом секторе, что является приоритетным вопросом накануне зимнего периода.

"По поводу замороженных активов России, Япония тесно сотрудничает с партнерами из G7 и Украиной, чтобы продвигать обсуждение и реализацию внешних займов для ускорения доходов для Украины. И я снова повторяю позицию Японии. Япония полностью готова предоставить Украине эти кредиты", - отметил он.

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