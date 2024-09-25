Япония готова предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов

Япония готова предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов.

Япония готова предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украины, об этом заявил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори на конференции Make Russia pay, посвященной конфискации российских активов.

Посол отметил, что Япония предоставила Украине более 12 млрд долларов в виде помощи и планирует продолжить поддержку, особенно в энергетическом секторе, что является приоритетным вопросом накануне зимнего периода.

"По поводу замороженных активов России, Япония тесно сотрудничает с партнерами из G7 и Украиной, чтобы продвигать обсуждение и реализацию внешних займов для ускорения доходов для Украины. И я снова повторяю позицию Японии. Япония полностью готова предоставить Украине эти кредиты", - отметил он.