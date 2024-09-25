Япония готова предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украины, об этом заявил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори на конференции Make Russia pay, посвященной конфискации российских активов.
Посол отметил, что Япония предоставила Украине более 12 млрд долларов в виде помощи и планирует продолжить поддержку, особенно в энергетическом секторе, что является приоритетным вопросом накануне зимнего периода.
"По поводу замороженных активов России, Япония тесно сотрудничает с партнерами из G7 и Украиной, чтобы продвигать обсуждение и реализацию внешних займов для ускорения доходов для Украины. И я снова повторяю позицию Японии. Япония полностью готова предоставить Украине эти кредиты", - отметил он.