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Янник Уриен: Франция хочет видеть другие государства зависимыми

Янник Уриен: Франция хочет видеть другие государства зависимыми 16:14
В регионе
20 октября 2023 г. 17:07
Янник Уриен: Франция хочет видеть другие государства зависимыми

Франция хочет, чтобы другие государства зависели от нее, но международные СМИ не хотят освещать эту проблему.

Как сообщает Report, об этом сказал главный редактор французского радио Kernews и газеты La balle Янник Уриен на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

"Франция уже потерпела неудачу во многих сферах, включая образование и безопасность. В Баку мы чувствуем себя более свободными, чем в Париже. СМИ должны говорить об этом, но почему-то молчат, набрав в рот воды", - сказал Уриен.

По его словам, французское руководство относилось несправедливо к порабощенным народам, между тем от этого страдал, в том числе, и сам французский народ.

Сегодня в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

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Версия на английском языке Editor-in-Chief: France wants other countries to depend on it
Версия на азербайджанском языке Baş redaktor: "Fransa digər dövlətlərin ondan asılı olmasını istəyir"

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