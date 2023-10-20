Янник Уриен: Франция хочет видеть другие государства зависимыми

16:14

Франция хочет, чтобы другие государства зависели от нее, но международные СМИ не хотят освещать эту проблему.

Как сообщает Report, об этом сказал главный редактор французского радио Kernews и газеты La balle Янник Уриен на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

"Франция уже потерпела неудачу во многих сферах, включая образование и безопасность. В Баку мы чувствуем себя более свободными, чем в Париже. СМИ должны говорить об этом, но почему-то молчат, набрав в рот воды", - сказал Уриен.

По его словам, французское руководство относилось несправедливо к порабощенным народам, между тем от этого страдал, в том числе, и сам французский народ.

Сегодня в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.