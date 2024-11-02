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"Яндекс" передал властям рекордное число данных россиян

"Яндекс" передал властям рекордное число данных россиян "Яндекс" в январе – июне 2024 года удовлетворил рекордное число запросов российских властей на раскрытие персональных данных пользователей своих сервисов.
В регионе
2 ноября 2024 г. 01:20
Яндекс передал властям рекордное число данных россиян

"Яндекс" в январе – июне 2024 года удовлетворил рекордное число запросов российских властей на раскрытие персональных данных пользователей своих сервисов.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Вёрстка" со ссылкой на отчет компании.

Согласно информации, в первой половине этого года "Яндекс" получил от российских властей рекордные 36 540 запросов, касающихся раскрытия пользовательских данных. Предыдущий максимальный показатель за аналогичный период был зафиксирован в первом полугодии прошлого года (32 664), почти на 12% меньше, чем в этом году.

"Яндекс" удовлетворил 80% таких запросов (29 379). В первом полугодии 2023-го этот показатель равнялся 77% (25 146).

Больше всего российские власти интересовались данными пользователей сервисов "Яндекса" из категории "Райдтех" (23 770 запросов), которая включает в себя такси, доставку, каршеринг и самокаты. В первом полугодии 2023-го они ещё не были объединены в один раздел, однако сервис такси является лидером по числу запросов с 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке “Yandex” rusiyalıların rekord həcmdə şəxsi məlumatlarını dövlətə ötürüb

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