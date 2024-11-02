"Яндекс" передал властям рекордное число данных россиян

"Яндекс" в январе – июне 2024 года удовлетворил рекордное число запросов российских властей на раскрытие персональных данных пользователей своих сервисов.

"Яндекс" в январе – июне 2024 года удовлетворил рекордное число запросов российских властей на раскрытие персональных данных пользователей своих сервисов.

Как передает Report , об этом сообщает издание "Вёрстка" со ссылкой на отчет компании.

Согласно информации, в первой половине этого года "Яндекс" получил от российских властей рекордные 36 540 запросов, касающихся раскрытия пользовательских данных. Предыдущий максимальный показатель за аналогичный период был зафиксирован в первом полугодии прошлого года (32 664), почти на 12% меньше, чем в этом году.

"Яндекс" удовлетворил 80% таких запросов (29 379). В первом полугодии 2023-го этот показатель равнялся 77% (25 146).

Больше всего российские власти интересовались данными пользователей сервисов "Яндекса" из категории "Райдтех" (23 770 запросов), которая включает в себя такси, доставку, каршеринг и самокаты. В первом полугодии 2023-го они ещё не были объединены в один раздел, однако сервис такси является лидером по числу запросов с 2021 года.