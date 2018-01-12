Якубович и Масляков стали доверенными лицами Путина

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Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков (старший) стали доверенными лицами Владимира Путина на выборах в 2018 году, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

На выборах 2012 года Якубович также был доверенным лицом Путина, а Масляков входил в его "Народный штаб" по Москве.

Всего ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина на президентских выборах. Среди них также Николай Цискаридзе, Диана Гурцкая, Лев Лещенко и др. представители общественности.

Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты вправе назначить до 600 доверенных лиц.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.