О нас

WSJ: США приостановили ужесточение санкционного давления на Иран

WSJ: США приостановили ужесточение санкционного давления на Иран Белый дом распорядился поставить на паузу введение новых санкций в отношении Ирана.
В регионе
2 июня 2025 г. 06:13
WSJ: США приостановили ужесточение санкционного давления на Иран

Белый дом распорядился поставить на паузу введение новых санкций в отношении Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, на прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт направила в Госдепартамент, министерство финансов и Совет национальной безопасности директиву с требованием "поставить на паузу всю деятельность по введению новых санкций в отношении Ирана". В результате кампания президента США Дональда Трампа по оказанию "максимального давления" на исламскую республику фактически застопорилась.

Заместитель Ливитт Анна Келли в своем комментарии для издания не стала прямо опровергать эти сведения, но заявила, что "о каких-либо новых решениях по вопросу санкций объявит либо Белый дом, либо профильные ведомства". Последний раз Вашингтон вводил рестрикции против Тегерана 21 мая, с тех пор Минфин как минимум два раза откладывал объявление новых санкций, указывает газета.

Основные ограничения, касающиеся продажи нефти и замороженных иранских активов, вероятно, остаются в силе. Тем не менее некоторых чиновников в администрации Трампа беспокоит отсутствие ясности в вопросе продолжительности и масштаба этой паузы. Некоторые сотрудники полагают, что цель такого подхода заключается в том, чтобы тщательно проанализировать будущие ограничительные меры "в свете деликатных переговоров по ядерной" программе Ирана, говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по Украине
Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по Украине
1 июня 2025 г. 21:36
В Минобороны РФ сообщили об атаках дронов на аэродромы в пяти регионах
В Минобороны РФ сообщили об атаках дронов на аэродромы в пяти регионах
1 июня 2025 г. 19:38
В МИД Турции назвали место и время встречи делегаций России и Украины
В МИД Турции назвали место и время встречи делегаций России и Украины
1 июня 2025 г. 18:38
СБ Украины ударила по четырем военным аэродромам РФ
СБ Украины ударила по четырем военным аэродромам РФ
1 июня 2025 г. 16:07
Иркутская область РФ подверглась атаке дронов
Иркутская область РФ подверглась атаке дронов
1 июня 2025 г. 15:50
СМИ: На ж/д в Брянской области РФ произошел еще один подрыв
СМИ: На ж/д в Брянской области РФ произошел еще один подрыв
1 июня 2025 г. 12:57
Железнодорожный мост обрушился в Курской области РФ, есть пострадавшие
Железнодорожный мост обрушился в Курской области РФ, есть пострадавшие
1 июня 2025 г. 09:54
В Брянской области ЧП с поездом произошло из-за подрыва моста
В Брянской области ЧП с поездом произошло из-за подрыва моста
1 июня 2025 г. 09:34
Министр транспорта Турции: Зангезурский коридор усилит Средний коридор
Министр транспорта Турции: Зангезурский коридор усилит Средний коридор
1 июня 2025 г. 00:46
Глава МИД Ирана посетит Египет и Ливан
Глава МИД Ирана посетит Египет и Ливан
1 июня 2025 г. 00:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi