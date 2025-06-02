WSJ: США приостановили ужесточение санкционного давления на Иран

Белый дом распорядился поставить на паузу введение новых санкций в отношении Ирана.

Белый дом распорядился поставить на паузу введение новых санкций в отношении Ирана.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, на прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт направила в Госдепартамент, министерство финансов и Совет национальной безопасности директиву с требованием "поставить на паузу всю деятельность по введению новых санкций в отношении Ирана". В результате кампания президента США Дональда Трампа по оказанию "максимального давления" на исламскую республику фактически застопорилась.

Заместитель Ливитт Анна Келли в своем комментарии для издания не стала прямо опровергать эти сведения, но заявила, что "о каких-либо новых решениях по вопросу санкций объявит либо Белый дом, либо профильные ведомства". Последний раз Вашингтон вводил рестрикции против Тегерана 21 мая, с тех пор Минфин как минимум два раза откладывал объявление новых санкций, указывает газета.

Основные ограничения, касающиеся продажи нефти и замороженных иранских активов, вероятно, остаются в силе. Тем не менее некоторых чиновников в администрации Трампа беспокоит отсутствие ясности в вопросе продолжительности и масштаба этой паузы. Некоторые сотрудники полагают, что цель такого подхода заключается в том, чтобы тщательно проанализировать будущие ограничительные меры "в свете деликатных переговоров по ядерной" программе Ирана, говорится в публикации.