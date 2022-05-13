WSJ: На дороге между двумя селами в Киевской области нашли тела 37 гражданских

На дороге протяженностью 7 км между селами Мотыжин и Ясногородка в Киевской области Украины нашли тела 37 человек.

На дороге протяженностью 7 км между селами Мотыжин и Ясногородка в Киевской области Украины нашли тела 37 человек.

Как передает со ссылкой на УНИАН, об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что гражданские лица, которые пытались уехать, погибли в результате обстрелов российских войск в течение марта.

WSJ отметил, что две другие дороги, которые ведут от Мотижина (Макаровский район) на север, в первую неделю войны стали местом гибели многих местных жителей. Поэтому они попытались использовать для эвакуации дорогу, ведущую на юго-восток в Ясногородку (Фастовский район).

Журналисты изучили видео с автомобильных регистраторов, поговорили с очевидцами и исследовали прилегающую к дороге территорию. Они пришли к выводу, что российские войска обстреливали дорогу из минометов.

Кроме изувеченных гражданских автомобилей с белыми повязками на зеркалах и надписью "Дети", на дороге также были обнаружены погибшие гражданские с огнестрельными ранениями.