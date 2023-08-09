О нас

WSJ: Кассетные боеприпасы из США придали новый импульс контрнаступлению ВСУ

WSJ: Кассетные боеприпасы из США придали новый импульс контрнаступлению ВСУ Недавно предоставленные Украине кассетные боеприпасы американского производства дали новый импульс контрнаступлению ВСУ для возвращения захваченных Россией территорий.
В регионе
9 августа 2023 г. 11:05
WSJ: Кассетные боеприпасы из США придали новый импульс контрнаступлению ВСУ

Недавно предоставленные Украине кассетные боеприпасы американского производства дали новый импульс контрнаступлению ВСУ для возвращения захваченных Россией территорий.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным WSJ, контрнаступательные операции ранее были затруднены из-за минных полей и авиации РФ, которые препятствовали широкомасштабного применения поставленных Западом танков и бронетехники.

"Кассетные бомбы хороши. Они эффективны, - сказал командир разведывательной роты капитан Анатолий Харченко. Но русские глубоко закопались и быстро учатся".

Недавние бои вокруг села Работино к юго-востоку от Запорожья продемонстрировали эффективность нового оружия в арсенале Украины.

Отметим, что США в начале июля передали Украине кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден заявил, что такие снаряды помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что украинские силы используют предоставленные США кассетные боеприпасы против России "надлежащим образом" и "эффективно".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
9 августа 2023 г. 10:43
Недалеко от турецкого Кахраманмараша произошло землетрясение
Недалеко от турецкого Кахраманмараша произошло землетрясение
9 августа 2023 г. 10:08
Британия заключила соглашение с Турцией по борьбе с производителями лодок для мигрантов
Британия заключила соглашение с Турцией по борьбе с производителями лодок для мигрантов
9 августа 2023 г. 06:53
Собянин сообщил, что Москву атаковали беспилотниками
Собянин сообщил, что Москву атаковали беспилотниками
9 августа 2023 г. 05:07
Число погибших в результате ракетных ударов по украинскому Покровску возросло до 9
Число погибших в результате ракетных ударов по украинскому Покровску возросло до 9
9 августа 2023 г. 01:37
Президент Турции заявил, что Анкара продолжит усилия для возобновления зерновой сделки
Президент Турции заявил, что Анкара продолжит усилия для возобновления зерновой сделки
8 августа 2023 г. 22:38
В Армении сотрудник банка обвиняется в хищении около $1,2 млн
В Армении сотрудник банка обвиняется в хищении около $1,2 млн
8 августа 2023 г. 18:49
В отношении бывшего вице-мэра Еревана инициировано уголовное преследование
В отношении бывшего вице-мэра Еревана инициировано уголовное преследование
8 августа 2023 г. 16:53
В турецкой провинции Кахраманмараш зафиксировано мощное торнадо
В турецкой провинции Кахраманмараш зафиксировано мощное торнадо
8 августа 2023 г. 16:38
Число пострадавших при взрыве газа в Астрахани возросло до 12
Число пострадавших при взрыве газа в Астрахани возросло до 12
8 августа 2023 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi