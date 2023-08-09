WSJ: Кассетные боеприпасы из США придали новый импульс контрнаступлению ВСУ

Недавно предоставленные Украине кассетные боеприпасы американского производства дали новый импульс контрнаступлению ВСУ для возвращения захваченных Россией территорий.

Недавно предоставленные Украине кассетные боеприпасы американского производства дали новый импульс контрнаступлению ВСУ для возвращения захваченных Россией территорий.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным WSJ, контрнаступательные операции ранее были затруднены из-за минных полей и авиации РФ, которые препятствовали широкомасштабного применения поставленных Западом танков и бронетехники.

"Кассетные бомбы хороши. Они эффективны, - сказал командир разведывательной роты капитан Анатолий Харченко. Но русские глубоко закопались и быстро учатся".

Недавние бои вокруг села Работино к юго-востоку от Запорожья продемонстрировали эффективность нового оружия в арсенале Украины.

Отметим, что США в начале июля передали Украине кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден заявил, что такие снаряды помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что украинские силы используют предоставленные США кассетные боеприпасы против России "надлежащим образом" и "эффективно".