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WSJ: Иран предупредил союзников в Ираке, что атака на силы США в Иордании "перешла черту"

WSJ: Иран предупредил союзников в Ираке, что атака на силы США в Иордании "перешла черту" Иран предупредил союзные силы в Ираке, что атака беспилотника на американский военный объект в Иордании, в результате которой погибли трое военнослужащих США, "переходит черту" допустимого.
В регионе
5 февраля 2024 г. 23:19
WSJ: Иран предупредил союзников в Ираке, что атака на силы США в Иордании перешла черту

Иран предупредил союзные силы в Ираке, что атака беспилотника на американский военный объект в Иордании, в результате которой погибли трое военнослужащих США, "переходит черту" допустимого.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников, после атаки БПЛА в Иордании иранские чиновники посетили Ирак, чтобы сообщить своим союзникам, что это нападение "перешло черту", поскольку в результате погибли американские военные.

Напомним, что американские войска в Иордании были атакованы движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 американских военнослужащих, более 40 получили ранения.

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