WSJ: Иран помог ХАМАС спланировать нападение на Израиль

Атаки ХАМАС на Израиль, начавшиеся в субботу утром, были спланированы за несколько недель до этого при содействии иранских спецслужб.

Атаки ХАМАС на Израиль, начавшиеся в субботу утром, были спланированы за несколько недель до этого при содействии иранских спецслужб.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных членов ХАМАС и Хезболлы. Планирование началось еще в августе, детали уточняли на встречах, которые проходили раз в две недели.

Таким образом, иранские силы безопасности помогли спланировать неожиданное нападение ХАМАС на Израиль в субботу.

Утверждается, что "зеленый свет" нападению был дан на встрече в Бейруте в прошлый понедельник.

Напомним, что президент Ирана Ибрахим Раиси поддержал нападение на Израиль, назвав это "восстанием против жестокости" и "законной самозащитой палестинской нации". В своем обращении Раиси призвал привлечь к ответственности "сионистский режим и его спонсоров".

Также иранские СМИ сообщали, что Раиси поздравлял главу бюро ХАМАС Исмаила Ханию со "смелой и победоносной операцией".