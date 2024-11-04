Иран может задействовать регулярную армию при ответе на удар Израиля

Иран может увеличить масштаб ответного удара по Израилю, в котором на этот раз примет участие не только Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС), но и регулярная армия.

Иран может увеличить масштаб ответного удара по Израилю, в котором на этот раз примет участие не только Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС), но и регулярная армия.

Как передает Report , с таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, подобное решение Тегеран принял в свете того, что в результате последних израильских ударов были потери среди иранских военнослужащих и гражданских лиц.

Однако, уточняет издание, реакция исламской республики не будет предполагать развертывания войск в регионе.

Напомним, что в ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны Израиля заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО.