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Иран может задействовать регулярную армию при ответе на удар Израиля

Иран может задействовать регулярную армию при ответе на удар Израиля Иран может увеличить масштаб ответного удара по Израилю, в котором на этот раз примет участие не только Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС), но и регулярная армия.
В регионе
4 ноября 2024 г. 02:45
Иран может задействовать регулярную армию при ответе на удар Израиля

Иран может увеличить масштаб ответного удара по Израилю, в котором на этот раз примет участие не только Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС), но и регулярная армия.

Как передает Report, с таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, подобное решение Тегеран принял в свете того, что в результате последних израильских ударов были потери среди иранских военнослужащих и гражданских лиц.

Однако, уточняет издание, реакция исламской республики не будет предполагать развертывания войск в регионе.

Напомним, что в ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны Израиля заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО.

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