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WSJ: ЕС может заблокировать "Северный поток-2" при отказе РФ от перемирия с Украиной

WSJ: ЕС может заблокировать "Северный поток-2" при отказе РФ от перемирия с Украиной ЕС может заблокировать "Северный поток-2" при отказе РФ от перемирия с Украиной.
В регионе
11 мая 2025 г. 00:09
WSJ: ЕС может заблокировать Северный поток-2 при отказе РФ от перемирия с Украиной

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем возможность блокировки газопровода "Северный поток-2", если Москва не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня с Украиной.

Как передает Report, об этом пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников из ЕС.

"Фон дер Ляйен обсуждала с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем идею введения санкций блока (европейских стран - ред.) против "Северного потока-2", когда он (Мерц - ред.) посетил Брюссель в пятницу", - отмечается в сообщении.

По данным издания, введение санкций в отношении "Северного потока-2" будет осуществлено отдельно от недавно предложенного пакета санкций ЕС в отношении России. Источники утверждают, что вышеупомянутая мера будет предпринята в случае, если Россия откажется от прекращения огня с Украиной или "нарушит его".

WSJ уточняет, что такая мера потребует поддержки всех государств-членов ЕС.

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