WSJ: ЕС может заблокировать "Северный поток-2" при отказе РФ от перемирия с Украиной

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем возможность блокировки газопровода "Северный поток-2", если Москва не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня с Украиной.
Как передает Report, об этом пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников из ЕС.
"Фон дер Ляйен обсуждала с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем идею введения санкций блока (европейских стран - ред.) против "Северного потока-2", когда он (Мерц - ред.) посетил Брюссель в пятницу", - отмечается в сообщении.
По данным издания, введение санкций в отношении "Северного потока-2" будет осуществлено отдельно от недавно предложенного пакета санкций ЕС в отношении России. Источники утверждают, что вышеупомянутая мера будет предпринята в случае, если Россия откажется от прекращения огня с Украиной или "нарушит его".
WSJ уточняет, что такая мера потребует поддержки всех государств-членов ЕС.