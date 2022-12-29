WP: Протесты в Иране поддерживаются и иранскими активистами за пределами страны

Иранский писатель и активист Хамед Эсмаилион, который уже 3 года пытается добиться справедливости за гибель своей семьи в авиакатастрофе, когда над Тегераном Корпусом стражей исламской революции был сбит рейс 752 Международных авиалиний Украины, продолжае

Иранский писатель и активист Хамед Эсмаилион, который уже 3 года пытается добиться справедливости за гибель своей семьи в авиакатастрофе, когда над Тегераном Корпусом стражей исламской революции был сбит рейс 752 Международных авиалиний Украины, продолжает свою борьбу уже за всех иранцев с начала протестов в этой стране в сентябре этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Washington Post, живущий в Канаде активист возглавляет созданную им Ассоциацию семей жертв рейса PS752.

Теперь Х.Эсмаилион стал громко звучащим голосом за пределами Ирана в движении против режима, своеобразным мостом между иранской диаспорой, которая хочет более свободного будущего для своей родины, и миллионами внутри Ирана, живущими в условиях жестокой системы, которая долгое время действовала безнаказанно.

Когда в Тегеране вспыхнули протесты после смерти задержанной полицией 22-летней Махсы Амини, члены Ассоциации были в первых рядах иранской диаспоры, которые поддержали усилия протестующих внутри Ирана и начали давление на свои правительства, чтобы они не оставались равнодушными к ситуации.

Пример Х. Эсмаилиона, подавшего иск в Международный уголовный суд для привлечения к ответственности виновных в авиакатастрофе, стал источником вдохновения для общества, которое на протяжении более четырех десятилетий не может справиться с несправедливостями своего правительства.

"Мы, большинство иранцев, не такие, как они, и никогда ими не были. После революции 1979 года все помнят волну насилия, продолжавшуюся четыре десятилетия. Такова природа идеологии, которой они следуют. И теперь вы видите разницу с гражданским движением, которое мы наблюдаем сегодня", - сказал он.

По словам активиста, революция, происходящая в Иране, дает надежду, что в будущем суд над виновными в крушении украинского Боинга может пройти в Тегеране. "На мой взгляд, это звучит как Нюрнберг", - сказал он.

Иранский активист, по его собственному утверждению, стал рупором, повторяющим голоса иранского народа и пытающимся привлечь СМИ и политиков, чтобы заставить их слушать, что люди говорят в Иране.

"Мы знаем, что этот бой затянется. Мы должны быть терпеливы. Еще очень рано", – считает он, и отмечает, что у западных правительств есть способы оказать на давление на иранские власти.

"В течение трех месяцев мы просили многие западные страны выслать послов ИРИ. Это было бы очень сильным сигналом для исламского режима, чтобы они поняли, что это давление серьезно и права человека действительно имеют значение. Включение Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций тоже было бы хорошим жестом», - добавил

Х.Эсмаилион.

Между тем, протесты диаспоры продолжаются. В частности в Торонто, где живет активист, каждую неделю проходят протесты и митинги с участием тысяч людей, 1 октября более чем в 150 городах люди вышли на улицы. 1 октября в Берлине прошла массовая демонстрация.

Все это оказывает хорошее влияние на СМИ и политиков, позволяя им увидеть настоящий Иран, увидеть настоящих иранцев и их требования, прислушаться к тому, что они говорят.