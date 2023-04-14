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WP: Отдельные бригады спецназа ГУР РФ потеряли до 95% состава в Украине

WP: Отдельные бригады спецназа ГУР РФ потеряли до 95% состава в Украине Отдельные бригады российского спецназа потеряли до 95% личного состава в войне против Украины. РФ понадобится до 10 лет на восстановление всех подразделений.
В регионе
14 апреля 2023 г. 14:51
WP: Отдельные бригады спецназа ГУР РФ потеряли до 95% состава в Украине

Отдельные бригады российского спецназа потеряли до 95% личного состава в войне против Украины. РФ понадобится до 10 лет на восстановление всех подразделений.

Как передает Report, об этом пишет The Washington Post.

Согласно документам Минобороны США, которые утекли в сеть, российское командование чрезмерно полагалось на спецназ и использовало его в составе пехотных формирований, которые понесли огромные потери.

Чиновники США считают, что потери спецназа Главного управления (ГУР) Генштаба РФ, сделают его менее эффективным не только в войне против Украины, но и в других уголках мира.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Rusiya Ukraynada xüsusi təyinatlı döyüşçülərinin 95 faizini itirib"

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