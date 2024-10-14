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WP: Нелегальные терминалы Starlink помогают россиянам продвигаться на фронте

WP: Нелегальные терминалы Starlink помогают россиянам продвигаться на фронте Нелегальные терминалы Starlink американской компании SpaceX помогли России продвинуться на поле боя в Украине, в частности захватить город Угледар в Донецкой области.
В регионе
14 октября 2024 г. 00:49
WP: Нелегальные терминалы Starlink помогают россиянам продвигаться на фронте

Нелегальные терминалы Starlink американской компании SpaceX помогли России продвинуться на поле боя в Украине, в частности захватить город Угледар в Донецкой области.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных украинских военных.

В материале говорится, что ранее украинская армия имела главное преимущество над российской, численно превосходящей и лучше вооруженной – доступ к интернету через терминалы Starlink, однако теперь его используют и российские военные.

Нелегальные терминалы Starlink позволяют войскам РФ использовать спутниковый интернет для улучшения координации во время штурмов, совершать больше вылетов беспилотников и более точно использовать артиллерию. Устройства дают командирам возможность видеть поле боя в реальном времени с помощью беспилотников и обеспечивают безопасную связь между военными, хотя терминалы подпадают под запрет поставок американской электроники в Москву.

Однако, по словам украинских военных, существует черный рынок поставок терминалов Starlink российской стороне, и их распространение стало важным фактором недавних побед РФ во время наступления.

Шесть украинских солдат и офицеров с разных подразделений в Донецкой области подтвердили WP, что Россия устранила технологический пробел, сделав свои силы более сплоченными и повысив количество и точность атак.

"Они нас просто одолели", – сказал офицер 72 механизированной бригады, которая с 2022 года обороняла район Угледара и недавно была вынуждена отойти. Он описал использование Россией Starlink как один из важных факторов, ускоривших падение Угледара.

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