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WP: Иран поможет России в производстве беспилотников для войны с Украиной

WP: Иран поможет России в производстве беспилотников для войны с Украиной РФ заключила непубличное соглашение с Ираном о начале производства ударных беспилотников на российской территории.
В регионе
20 ноября 2022 г. 03:52
WP: Иран поможет России в производстве беспилотников для войны с Украиной

РФ заключила непубличное соглашение с Ираном о начале производства ударных беспилотников на российской территории.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

"Согласно новым данным разведки, полученным американскими и другими западными службами безопасности, после недель нападения на украинские города с помощью беспилотников иранского производства Москва тихо достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотных самолетов с оружием на российской территории", - говорится в сообщении.

Отмечено, что российские и иранские официальные лица завершили соглашение во время встречи в Иране в начале ноября, и две страны быстро двигаются к передаче проектов и ключевых компонентов, которые могут позволить начать производство в течение нескольких месяцев, сообщили в интервью три чиновника, ознакомленные с этим вопросом.

По словам официальных лиц, это соглашение, если оно будет полностью реализовано, будет означать дальнейшее углубление российско-иранского альянса, уже оказавшего решающую поддержку военной кампании Москвы в Украине. Приобретя собственную конвейерную линию, Россия могла бы резко увеличить свои запасы относительно недорогих, но очень разрушительных систем вооружений, которые в последние недели изменили характер продолжающегося девять месяцев характер украинского конфликта.

В The Washington Post подчеркнули, что для РФ это соглашение может удовлетворить критическую потребность в высокоточных боеприпасах, недостающих после девяти месяцев боев. По словам официальных лиц, договоренности предлагают также значительные экономические и политические выгоды для Ирана. Хотя Тегеран пытался показать себя нейтральным в конфликте с Украиной, появление иранских беспилотников над украинскими городами вызвало угрозы новых экономических санкций со стороны Европы. Лидеры Ирана могут считать, что они могут избежать новых санкций, если беспилотники будут физически собраны в России, заявили чиновники.

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