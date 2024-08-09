WP: Cоветник Зеленского утверждает, что ВСУ взяли "сотни пленных" в Курской области РФ

Вооруженные силы Украины за три дня боев в Курской области РФ взяли в плен "сотни" человек.

Вооруженные силы Украины за три дня боев в Курской области РФ взяли в плен "сотни" человек.

Как передает Report , об этом на условиях анонимности заявил в комментарии The Washington Post советник президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, украинские силы захватили около 100 квадратных километров территории в Курской области.

Советник также утверждает, что ВСУ захватили газоизмерительную станцию "Суджа", по которой осуществляется транзит газа в Европу через Украину. О том, что это станция находится под контролем украинских военных, писал еще 7 августа близкий к Минобороны РФ телеграм-канал "Рыбарь".

Согласно выводам The Washington Post, основанных на заявлениях российских официальных лиц и военных блогеров, в наступлении в Курской области участвуют около тысячи украинских солдат "из элитных штурмовых бригад с бронетехникой и танками США и Германии".

Украинское наступление оказалось "более успешным, чем ожидали многие официальные лица в Киеве", пишет газета. Теперь Киев просит Вашингтон разрешить ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по аэродромам, которые используют российские самолеты для нанесения ответных ударов. Это, как считают в Киеве, позволит сохранить контроль на частью Курской области.

"Это даст рычаг, необходимый для переговоров с Россией — вот в чем суть", — говорит советник Зеленского.

Бои в Курской области продолжаются третий день, с утра 6 августа, когда ВСУ осуществили прорыв на участке украинско-российской границы в Суджанском районе. В области введен режим чрезвычайной ситуации. В продолжающихся боях российская армия пока не смогла вытеснить с территории украинских военных. Зона боевых действий в регионе составляет более 400 кв.км.