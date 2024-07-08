WhatsApp в Дагестане замедляют из-за призывов к участию в экстремистских акциях

Профильные ведомства замедляют работу WhatsApp в Дагестане из-за того, что администрация мессенджера игнорирует требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях.

Профильные ведомства замедляют работу WhatsApp в Дагестане из-за того, что администрация мессенджера игнорирует требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник.

По его данным, замедление работы иностранного мессенджера связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств. "Администрации WhatsApp направлялись требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, но они были проигнорированы", - сообщил источник.

Пользователи WhatsApp в Дагестане отмечают, что ориентировочно с 13:00 7 июля мессенджер работает с перебоями. Сообщения отправляются с большой задержкой.