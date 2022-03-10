Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси

Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси.

Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из сообщения платежной системы.

"Мы также вели обширный диалог с широким кругом заинтересованных сторон, стремясь прийти к правильному решению в отношении наших услуг в России и Беларуси. Мы тщательно изучили внутренние и внешние факторы, в том числе последствия для наших уважаемых коллег, партнеров и клиентов. В конечном счете, мы приняли решение приостановить наши операции в России и Беларуси", - говорится в сообщении.