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Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси

Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси.
В регионе
10 марта 2022 г. 19:39
Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси

Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из сообщения платежной системы.

"Мы также вели обширный диалог с широким кругом заинтересованных сторон, стремясь прийти к правильному решению в отношении наших услуг в России и Беларуси. Мы тщательно изучили внутренние и внешние факторы, в том числе последствия для наших уважаемых коллег, партнеров и клиентов. В конечном счете, мы приняли решение приостановить наши операции в России и Беларуси", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке “Western Union” Rusiya və Belarusda faəliyyətini dayandırır
Версия на английском языке WU suspends operations in Russia, Belarus

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