​Washington Times: Обвал цен на нефть может вынудить Путина устроить миру военный сюрприз

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ "В последние несколько лет президент России Владимир Путин много раз устраивал миру военные сюрпризы". Как сообщает Report, об этом говорится в статье обозревателя The Washington Times Л. Тодд Вуда.

По мнению автора, в 2016 году возможны новые геополитические неожиданности, исходящие от Кремля.

Поскольку цены на нефть обвалились, а катализаторов для их роста нет, в обозримом будущем российская казна не пополнится. "Такой сценарий может оказать нестерпимое давление на Кремль, поскольку установка на модернизацию армии входит в противоречие со стремлением народа повысить уровень жизни", – говорится в статье.

"Путин чрезвычайно ловко использует международные конфликты, чтобы отвлечь народ от внутренних проблем", – считает автор.

"Следующим шагом, призванным предотвратить общественное недовольство в России, могут стать дополнительные военные шаги на международной арене. Ось "Иран-Россия-Сирия" на Ближнем Востоке – интереснейшее новое явление", – пишет Вуд. Что если Россия завоюет нефтеносные районы на Ближнем Востоке или "раздует пожары завоеваний, пытаясь спровоцировать рост цен на нефть?", – рассуждает автор.