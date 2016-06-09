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    ​Взрывное устройство сработало в Ингушетии под машиной зампредседателя райсовета

    В результате взрыва никто не пострадал

    Баку. 9 Июня. REPORT.AZ/ Взрывное устройство неустановленного образца сработало в 21:14 по Бакинскому времени под машиной заместителя председателя Сунженского районного совета Харона Чечеева.

    Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах республики.

    "Машина стояла у ворот дома, где проживает Чечеев, в городском поселении Сунжа", - отметили там. Во время взрыва никто не пострадал. Сам Чечеев находился дома.

    В настоящее время на месте работает следственная группа.

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