Взрыв в Тегеране, погибли 8 человек

Восемь человек, в том числе четверо детей и три женщины, погибли в результате взрыва во время празднования дня рождения в кафе в иранской столице Тегеране.

Восемь человек, в том числе четверо детей и три женщины, погибли в результате взрыва во время празднования дня рождения в кафе в иранской столице Тегеране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Инцидент зафиксирован в районе Андиша в Тегеране.

"О взрыве в кафе нам сообщили в 20:00 вечера. Вскоре к месту происшествия были отправлены пожарные и скорая помощь. Установлено, что причиной взрыва стал гелий, который использовался для надувания воздушных шаров во время празднования дня рождения", - отметил официальный представитель МЧС Ирана Муктаба Халиди.