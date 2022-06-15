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Взрыв в Тегеране, погибли 8 человек

Взрыв в Тегеране, погибли 8 человек Восемь человек, в том числе четверо детей и три женщины, погибли в результате взрыва во время празднования дня рождения в кафе в иранской столице Тегеране.
В регионе
15 июня 2022 г. 01:42
Взрыв в Тегеране, погибли 8 человек

Восемь человек, в том числе четверо детей и три женщины, погибли в результате взрыва во время празднования дня рождения в кафе в иранской столице Тегеране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Инцидент зафиксирован в районе Андиша в Тегеране.

"О взрыве в кафе нам сообщили в 20:00 вечера. Вскоре к месту происшествия были отправлены пожарные и скорая помощь. Установлено, что причиной взрыва стал гелий, который использовался для надувания воздушных шаров во время празднования дня рождения", - отметил официальный представитель МЧС Ирана Муктаба Халиди.

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Версия на азербайджанском языке İranda partlayış zamanı 8 nəfər ölüb

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