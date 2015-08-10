Двое террористов, напавших на полицейский участок в Стамбуле, уничтожены, один полицейский погиб - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы обезвредили двух террористов, причастных к нападению на полицейский участок Фатех стамбульского района Султанбейли, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.
Отмечается, что между террористами и полицейскими завязалась перестрелка, в результате которой двое террористов уничтожены: один был убит, второй умер в результате сработавшего взрывного устройства, которое он держал в руке.
Наряду с этим в ходе вооруженного столкновения погиб один сотрудник полиции.
В результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, было повреждено 15 автомобилей, принадлежащих гражданам. В ближайшем магазине волной выбиты стекла, поврежден фасад здания.
***9:12
Семь человек получили ранения в результате взрыва в полицейском участке в Стамбуле, передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.
Инцидент произошел в районе Султанбейли на востоке города. После взрыва в здании начался пожар. Взрывная волна также повредила несколько соседних зданий и 20 припаркованных поблизости автомобилей.
В результате взрыва пострадали трое полицейских и семь мирных жителей.
Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Полиция ведет поиски преступников.
Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook