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    Двое террористов, напавших на полицейский участок в Стамбуле, уничтожены, один полицейский погиб - ОБНОВЛЕНО

    Инцидент произошел в районе Султанбейли на востоке города

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы обезвредили двух террористов, причастных к нападению на полицейский участок Фатех стамбульского района Султанбейли, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

    Отмечается, что между террористами и полицейскими завязалась перестрелка, в результате которой двое террористов уничтожены: один был убит, второй умер в результате сработавшего взрывного устройства, которое он держал в руке.

    Наряду с этим в ходе вооруженного столкновения погиб один сотрудник полиции.

    В результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, было повреждено 15 автомобилей, принадлежащих гражданам. В ближайшем магазине волной выбиты стекла, поврежден  фасад здания.

    ***9:12

    Семь человек получили ранения в результате взрыва в полицейском участке в Стамбуле, передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

    Инцидент произошел в районе Султанбейли на востоке города. После взрыва в здании начался пожар. Взрывная волна также повредила несколько соседних зданий и 20 припаркованных поблизости автомобилей.

    В результате взрыва пострадали трое полицейских и семь  мирных жителей.

    Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Полиция ведет поиски преступников. 

    Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

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