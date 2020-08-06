Взрыв в Бейруте прервал съемку свадебного видео

Свадебный фотограф случайно запечатлел момент мощного взрыва в порту Бейрута.

Свадебный фотограф случайно запечатлел момент мощного взрыва в порту Бейрута.

Как передает Report, момент взрыва попал на его кадры во время съемки свадебного видео невесты, которая позировала в роскошном свадебном платье в центре города на площади Сайфи.

На ролике видно, как после взрыва и прокатившейся ударной волны посыпались части зданий и стекол, однако паре удалось выжить: молодожены быстро ушли в укрытие, куда затем пришел и сам фотограф.

29-летняя невеста Исраа Себлани оказалась ливанским врачом, работающим в США. Позднее она помогала осматривать раненых и оказывать им первую помощь.