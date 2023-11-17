Минздрав: При взрыве в одном из корпусов Ереванского госуниверситета один человек погиб

Минздрав Армении подтвердил гибель одного человека в результате взрыва в Ереванском госуниверситете.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Сообщается, что трое пострадавших госпитализированы.
10.40
Взрыв произошел в пятницу утром в одном из корпусов Ереванского государственного университета.
Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Армения в пресс-службе МВД.
На месте работают спасатели. Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет.
Местные СМИ сообщают о том, что на факультете химии произошел взрыв, за которым последовало возгорание. Есть сведения о погибшем и пострадавших.