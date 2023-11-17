Минздрав: При взрыве в одном из корпусов Ереванского госуниверситета один человек погиб

Минздрав Армении подтвердил гибель одного человека в результате взрыва в Ереванском госуниверситете.

Минздрав Армении подтвердил гибель одного человека в результате взрыва в Ереванском госуниверситете.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Сообщается, что трое пострадавших госпитализированы.

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Взрыв произошел в пятницу утром в одном из корпусов Ереванского государственного университета.

Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Армения в пресс-службе МВД.

На месте работают спасатели. Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет.

Местные СМИ сообщают о том, что на факультете химии произошел взрыв, за которым последовало возгорание. Есть сведения о погибшем и пострадавших.