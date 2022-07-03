Взрыв произошел в Белгороде у границы с Украиной, есть пострадавшие

Несколько взрывов произошло в российском городе Белгороде, расположенном в приграничной области России с Украиной.

В российском городе Белгород, расположенном вблизи границы России и Украины, прогремели несколько взрывов.

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил серию громких звуков в Белгороде. "Причины произошедшего выясняются, вероятно, сработало ПВО", - написал он.

По его словам, есть трое пострадавших в результате пожара в частном доме. Как говорит Гладков, пострадавших доставили в больницу и оказывают им необходимую помощь.

В России регулярно происходят инциденты, во время которых страдает инфраструктура. Например, 20 июня губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил об обстреле поселка Суземка - якобы со стороны Украины, чему предшествовал обстрел со стороны России. Украинские оборонные ведомства эту информацию не комментировали.

Перед этим 14 июня прогремели взрывы на территории села Займище городского округа Клинцы Брянской области, а 1 мая произошел пожар на территории одного из объектов минобороны России в Белгородской области.

Такие события бьют по возможности России атаковать Украину. Например, в Минобороны Великобритании предполагали, что взрывы на складе с боеприпасами в районе Белгорода, которые произошли в конце марта, и уничтожение в этом городе нефтебазы могли осложнить для России атаки на Харьков.

Впрочем, Украина свое участие в инцидентах прямо не подтверждала. К примеру, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не причастна к взрывам на нефтебазе в Белгороде в начале апреля. По его словам, это работа местных жителей, ведь разногласия накапливаются и общество в России начинает "кое-что понимать".

Однако в конце апреля советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет защищать себя любым способом, в частности нанося удары по складам и базам на территории России.