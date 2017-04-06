В центре Ростова у школы произошел взрыв

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону у здания школы, пострадал один человек. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в правоохранительных структурах региона.

"Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован", - сказал источник. Он добавил, что в район улицы Социалистической, где произошел инцидент, направлена следственно-оперативная группа.

Как пояснил другой источник, взрыв в Ростове произошел рядом с одной из школ. "По предварительным данным, устройство сдетонировало во время уборки территории дворником, мужчина получил ранение. В настоящий момент территория оцеплена", - сказал собеседник.

Занятия в школе приостановлены.