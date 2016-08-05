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    На газозаправке в Армении прогремел взрыв, есть пострадавшие

    Причины взрыва пока неизвестны

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел cегодня на одной из газозаправочных станций в армянском городе Гюмри. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе МЧС Армении.

    "В результате взрыва пострадали два человека, которые были госпитализированы в медицинский центр Гюмри", - заявили в МЧС Армении. 

    На место происшествия отправилась оперативная группа регионального центра кризисного управления. Причины взрыва пока неизвестны.

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