Взрыв на турецко-сирийской границе: погибли 44, ранены 140 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Число убитых в результате взрыва на дорожном узле Хилал района Гамышлы провинции Хасеке на севере Сирии достигло 44, еще 140 получили ранения. Об этом сообщает Report со ссылкой на Sana.

***13:24

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ На турецко-сирийской границе произошел сильный взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, взрыв произошел на дорожном узле Хилал района Гамышлы провинции Хасеке на севере Сирии.

Отмечается, что перед штабом сирийского крыла ПКК PYD был подорван заминированный грузовой автомобиль. В результате погибли 14, ранены 50 человек. В то же время 30-ти домам нанесен серьезный ущерб.

Сирийское госагентство (SANA) распространило информацию о гибели 44, ранении 140 человек. Сирийский наблюдательный совет по правам человека, центральный штаб которого находится в Лондоне, заявил о гибели 14 человек, среди которых есть гражданские лица.

Как сообщает Reuters, ответственность за взрыв взяло на себя ИГ.

В информации также говорится, что от взрыва разбились стекла зданий в турецком районе Нусайбин, в результате чего пострадали 2 человека. Раненые Мехмет Саит Бичен (68) и Насреттин Диккат (76) доставлены в Нусайбинскую государственную больницу.