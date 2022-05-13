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Взрыв на полигоне РФ в Армении, есть погибший

Взрыв на полигоне РФ в Армении, есть погибший Один человек погиб в результате взрыва на горном полигоне Камхут в Ширакской области, приписанном к 102-й военной базе Вооруженных сил РФ в Гюмри.
В регионе
13 мая 2022 г. 22:02
Взрыв на полигоне РФ в Армении, есть погибший

Один человек погиб в результате взрыва на горном полигоне Камхут в Ширакской области, приписанном к 102-й военной базе Вооруженных сил РФ в Гюмри.

Как передает Report, первый замглавы Ахурянского муниципалитета (куда входит село Ваграмаберд) Карен Аршакян отметил, что снаряд взорвался около 15:30. Погиб пастух из ближнего села Ваграмаберд, 1957 года рождения.

По его словам, учения на полигоне в это время не проводились, командование базы предупреждает о них заранее.

"Снаряд мог остаться с прежних учений. Там есть и канавы для отвода селевых вод. Вода могла подхватить снаряды и перебросить в другое место. Может, пастух увидел снаряд и подошел к нему", - сказал Аршакян.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Ermənistandakı poliqonunda partlayış olub, ölən var

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