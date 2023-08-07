Взрыв газа произошел в жилом доме в Тегеране, пострадали 12 человек

Мощный взрыв из-за утечки газа произошел в трехэтажном жилом доме в Тегеране, из-под завалов спасены 12 человек.

Мощный взрыв из-за утечки газа произошел в трехэтажном жилом доме в Тегеране, из-под завалов спасены 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на руководителя Организации пожарной службы иранской столицы Годратолла Мохаммади.

"В результате взрыва, произошедшего в квартире трехэтажного жилого дома из-за утечки газа…, был разрушен сам трехэтажный дом и 4 соседних здания… 12 человек спасены из-под обломков", – заявил иранский чиновник.

По словам Мохаммади, под завалами жилого дома, в котором произошел взрыв, могут оставаться люди.